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وفد تجاري تسويقي إيراني يتوجه إلى قطر

وفد تجاري تسويقي إيراني يتوجه إلى قطر
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات القوية المنتجة والمصدرة، إلى الدوحة، تزامنا مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر.

العالم ـ ايران

ومن المقرر أن يتوجه وفد تجاري تسويقي من الشركات القوية المنتجة والمصدرة إلى الدوحة، برئاسة علي رضا بيمان باك مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رئيس منظمة تنمية التجارة، وذلك من 5 إلى 10 حزيران/يونيو 2022، تزامنا مع الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر.

وفضلا عن المشاركة مع الاجتماع التجاري مع نظرائهم القطريين في الدوحة، وكذلك المشاركة في الورشة التعليمية لبحث ميزات السوق القطرية وظروفها وكيفية التواجد في هذه السوق وتفقد المراكز التجارية والصناعية في البلاد، فإن هذا الوفد سيجري مفاوضات مع نظرائه في الدوحة في إطار اجتماعات خاصة.

ويتكون الوفد التجاري المذكور من مدراء ومندوبي قرابة 40 شركة إيرانية في مختلف المجالات الإنتاجية بما فيها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الإنشائية والمنتجات المعرفية والمواد الكيميائية ومجالات الخدمات التقنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيمياويات والزراعة والثروة السمكية.

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