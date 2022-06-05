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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي لديها لابلاغه احتجاج طهران على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم المسيئة للنبي محمد (ص)

الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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