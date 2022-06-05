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الأمم المتحدة تعلن أسماء المتورطين بجرائم حرب في ليبيا

الأمم المتحدة تعلن أسماء المتورطين بجرائم حرب في ليبيا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن انتهاء بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في ليبيا من إعداد لائحتها النهائية بأسماء كبار المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

العالم- ليبيا

وحسب المصادر نفسها فإن الائحة المذكورة ستعلن خلال مؤتمر صحفي للبعثة في 6 يوليو القادم.

وكان خبراء في الأمم المتحدة، قد خلصوا في تقريرهم لعام 2021، إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة، فيما قررت البعثة حينها عدم نشر "قائمة الأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".

وقال الخبراء آنذاك "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

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