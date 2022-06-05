مدرب ايراني يكشف أسباب اهدار المنتخب الأولمبي الايراني الكم الهائل من الفرص أمام قطر

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وفي حوار مباشر مع قناة العالم ببرنامج VAR، أشار یعقوب وطنی کیا الى أنه قبل الدخول في مباراة مع قطر كان لدينا معسكر في بغداد رغم ظروف الطيران والسفر، ووصلنا بصعوبة الى أوزبكستان ثم لعبنا بعد ذلك مع قطر ثم كما تعلمون ستستضيف قطر بطولة كأس العالم حتى أن الفريق الاولمبي هو فريق جيد ويستثمرون الكثير.

ويتنافس ألمع المواهب الصاعدة في آسيا على المجد القاري،في البطولة التي انطلقت في اليوم الأول من الشهر الجاري ، والتي تقام للمرة الأولى على الإطلاق في منطقة وسط آسيا.

على مدار تسعة عشر يوماً، سوف يقدم أفضل ستة عشر مُنتخباً في القارة نشاطاً مثيراً خلال اثنتين و ثلاثين مباراة عبر أربعة ملاعب.



في الجولة الافتتاحية، و ضمن المجموعة الأولى تعادلت إيران مع قطر صاحبة المركز الثالث عام2018 بهدف لمثله.



و بينما كان الجميع يتوقع تحقيق نتيجة ايجابية للمنتخب الايراني في المباراة الثانية، إلا أن أبناء المدرب مهدي مهدوي كيا سقطوا أمام تركمانستان بهدفين لهدف و باتوا في موقف صعب جدا لبلوغ الدور ربع النهائي.

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