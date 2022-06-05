الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

امام جمعة النجف الاشرف يستقبل السفير الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يستقبل السفير الايراني
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

استقبل امام جمعة النجف الاشرف سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي سعادة السفير الايراني في العراق محمد كاظم ال صادق بمكتبه الرسمي في النجف الاشرف. 

العالم - العراق

واكد سماحته ان العراق يشهد تقدما ونضوجا سياسيا ونعتقد رغم ما يرى ويقال اننا افضل من الامس بفضل حضور الشعب العراقي وقيادة المرجعية الدينية، مشيرا الى التقدم في الواقع الديني رغم الحرب الثقافية الموجهة ضدنا ، مبينا ان زيارة الاربعين هي خير شاهد على ذلك.

فيما اعتبر سماحته ان الثورة الاسلامية بفضل الله تستحكم يوما بعد يوم رغم ما تعرضت اليه من هجمات، مؤكدا ان هناك يد تحفظ العراق وايران.

من جانبه فقد اكد سعادة السفير الايراني ان الجمهورية الاسلامية تعتمد ثلاث استراتيجيات في سياستها الخارجية مع العراق هي وحدة العراق ارضا وشعبا، امن واستقرار العراق، وازدهار العراق. مؤكدا ان الحكومة الايرانية تضع اولويات في سياساتها مع دول الجوار والعراق يحضى بتأكيد واهمية خاصة.

روابط ذات صلة

العراق يدعو لمسار حواري لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

العراق.. احباط محاولة تفجير برج طاقة كهربائي في المثنى

العراق.. أياد علاوي يطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي

زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني إلى العراق.. هذا ما سيناقشه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا

بايدن يبحث التراجع عن رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين

الزاملي: تهريب النفط يحدث بإشراف شركات ومافيات متنفذة

الأردن: صلاحيات 'أونروا' ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض

احتجاجات جديدة ضد "حكم العسكر" في السودان

تراجع أسعار القمح العالمية بعد تصريحات الرئيس الروسي