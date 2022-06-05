امام جمعة النجف الاشرف يستقبل السفير الايراني

العالم - العراق

واكد سماحته ان العراق يشهد تقدما ونضوجا سياسيا ونعتقد رغم ما يرى ويقال اننا افضل من الامس بفضل حضور الشعب العراقي وقيادة المرجعية الدينية، مشيرا الى التقدم في الواقع الديني رغم الحرب الثقافية الموجهة ضدنا ، مبينا ان زيارة الاربعين هي خير شاهد على ذلك.

فيما اعتبر سماحته ان الثورة الاسلامية بفضل الله تستحكم يوما بعد يوم رغم ما تعرضت اليه من هجمات، مؤكدا ان هناك يد تحفظ العراق وايران.

من جانبه فقد اكد سعادة السفير الايراني ان الجمهورية الاسلامية تعتمد ثلاث استراتيجيات في سياستها الخارجية مع العراق هي وحدة العراق ارضا وشعبا، امن واستقرار العراق، وازدهار العراق. مؤكدا ان الحكومة الايرانية تضع اولويات في سياساتها مع دول الجوار والعراق يحضى بتأكيد واهمية خاصة.