مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

العالم - سوريا

وتضمن اللقاء بين الجانبين تقديم عرض حول الخدمات التي توفرها وزارة الصحة والجهود التي يبذلها العاملون بهذا القطاع في ظل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سوريا والحصار الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الصحة أكد الدكتور الغباش أن لقاء الوفد الإيراني حمل الكثير من المخرجات لجهة توثيق التعاون بين البلدين في المجالين الطبي والتعليمي لافتاً إلى وجود نقاط مشتركة يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل وبما يخدم المواطنين في كلا البلدين.

بدوره أشار الوزير بهرام إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين البلدين ولا سيما في مجال الوقاية من الأمراض وإيجاد العلاج لعدد كبير من المشاكل الصحية مبيناً أن تبادل الأدوية والمستلزمات الطبية سيكون له أثر إيجابي في هذا الإطار.

وأكد الوزير بهرام ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك للوصول إلى صيغة مذكرة تفاهم بين البلدين معرباً عن أمله بأن تثمر هذه الزيارة عن إبرام وثائق وخطط تنفيذية متبادلة وزيادة التواصل بين الأطباء والعلماء لإجراء بحوث مشتركة.

حضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني ومعاونو وزير الصحة وعدد من المديرين المعنيين.