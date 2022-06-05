وزير الدفاع اللبناني: تحركات 'اسرائيل' في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحديًا واستفزازًا 

العالم ـ لبنان

وقال في بيان اليوم الاحد: "مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق امر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".

ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعًا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

وصباح اليوم الأحد، دخلت السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه حقل "​كاريش​" وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.