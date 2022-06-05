وزير الطاقة السوداني يبحث الربط الكهربائي بين السودان و اثيوبيا

العالم- السودان

وقال وزير الطاقة والنفط نأمل أن يعمل البنك الدولي على تنفيذ إلتزاماته لخدمة الشعب السوداني لاسيما وأن السودان يحتاج لمضاعفة الكهرباء لكي يغطي حاجة البلاد من الطاقة .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد المنظمة التي تتكون من عدة دول إفريقية من بينها السودان، كما التقى وفد لجنة دراسة البيئة لخط السودان أثيوبيا، وقال رئيس اللجنة كوس موسى جئنا لعمل دراسة من شقين، فني ومالي حيث تم التقييم الفني في أثيوبيا والتقييم المالي سيتم في السودان وتم اختيار المقاول وسوف تتوالى المباحثات حتى يتم توقيع العقود بين المنظمة والمقاول، ومن المتوقع أن يكون ذلك الشهر القادم على أن تكتمل الدراسة خلال ستة أشهر موضحاً أن التمويل إلتزم به البنك الدولي مسبقاً، ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ من إثيوبيا بعد توقيع التمويل بين السودان والبنك الدولي .

الجدير بالذكر أن خطاً ناقلاً للكهرباء يربط بين السودان وأثيوبيا بسعة كلية بلغت (200) ميغاواط وجهد (220) كيلو فولت ، ويأتي الخط الثاني كدفعة قوية لاستقرار التيار الكهربائي في السودان برعاية واهتمام من منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، وحضر اللقاء المهندس أحمد آدم عمر عضو المنظمة من السودان والمستشار الفني لمدير عام شركة نقل الكهرباء السودانية والمهندسة آمنة رحمة بابكر عضو المنظمة من السودان.