الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا

اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

توقع مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، يوم الاحد، ان يكون اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد (الاثنين) والذي سيخصص لبحث موضوع ايران، أن يكون متوترا.

العالم - أوروبا

وفي تغريدة له على تويتر، كتب ميخائيل أوليانوف: أن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبدأ من يوم الاثنين. ومن المتوقع ان يكون هذا الاجتماع مصحوبا بالتوتر. وفضلا عن عدد من الجوانب العامة لعمل الوكالة الدولية، فإن مجلس الحكام سيبحث الموضوعات المرتبطة بإيران واوكرانيا واوكوس (اتفاقية الغواصات ثلاثية الاطراف بين استراليا وبريطانيا وأميركا).

وفي تغريدة سابقة نشرها أوليانوف يوم السبت، وتعليقا على طرح قرار انتقادي ضد ايران خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف المندوب الروسي مسودة قرار الغربيين بشأن ايران بأنها لا معنى له، لأنه لن يترك أي اثر ايجابي على العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران. واذا ارادت الدول الغربية إرسال إشارة حول ضرورة التواصل عن قرب (والذي تدعمه روسيا)، فهذا من شأنه أن يتم حتى بشكل شفاهي.

روابط ذات صلة

موسكو تنتقد مشروع قرار الوكالة الذرية بشأن ايران

اوليانوف: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران زعزع الاستقرار بالمنطقة

دبلوماسي روسي: الاوروبيون هم الخاسرون في العقوبات ضد موسكو

اوليانوف: الفريق الايراني المفاوض يدافع كالأسد عن مصالحه الوطنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا

حزب الله: اميركا السبب الرئيسي في منع لبنان من استخراج نفطه

الجيش الباكستاني يقتل سبعة مسلحين قرب الحدود الأفغانية

وزير الطاقة السوداني يبحث الربط الكهربائي بين السودان و اثيوبيا

اسطول البلطيق الروسي يجري مناورات بحرية واسعة

وزير الدفاع اللبناني: تحركات 'اسرائيل' في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحديًا واستفزازًا 