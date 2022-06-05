اوليانوف: اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متوترا

العالم - أوروبا

وفي تغريدة له على تويتر، كتب ميخائيل أوليانوف: أن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبدأ من يوم الاثنين. ومن المتوقع ان يكون هذا الاجتماع مصحوبا بالتوتر. وفضلا عن عدد من الجوانب العامة لعمل الوكالة الدولية، فإن مجلس الحكام سيبحث الموضوعات المرتبطة بإيران واوكرانيا واوكوس (اتفاقية الغواصات ثلاثية الاطراف بين استراليا وبريطانيا وأميركا).

وفي تغريدة سابقة نشرها أوليانوف يوم السبت، وتعليقا على طرح قرار انتقادي ضد ايران خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف المندوب الروسي مسودة قرار الغربيين بشأن ايران بأنها لا معنى له، لأنه لن يترك أي اثر ايجابي على العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران. واذا ارادت الدول الغربية إرسال إشارة حول ضرورة التواصل عن قرب (والذي تدعمه روسيا)، فهذا من شأنه أن يتم حتى بشكل شفاهي.