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حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها

حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد حزب الله، يوم الاحد، أنه لن يسمح للكيان الصهيوني الموقت بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

العالم - لبنان

وأكد عضو المجلس القيادي بحزب الله، محمود قماطي: لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، النائب محمد رعد، قد توجه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها".

وتابع: "من يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفّل برد فعله، ولكن ليس من الجيّد نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة، ولمصالحنا الفئوية، ولمخاوفنا التافهة، ولنزواتنا في احتلال بعض المراكز".

وصباح يوم الأحد، أكدت مصادر مطلعة أن سفينة صهيونية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل "كاريش"، وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

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