بغداد تحتضن اجتماعا ثلاثيا لمناقشة أزمة المياه والحصص المائية

العالم-العراق

وقال الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوارات قائمة مع دول الجوار، ومن المفترض أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، لكن حتى الآن لم يتحدد موعد الزيارة".

وأعرب، عن أمله في أن "تكون الزيارة قريبة لمناقشة أزمة المياه التي تحصل في كل المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق"، مبيناً أن "اجتماع ثلاثي يضم العراق وإيران وتركيا سيعقد في بغداد".

وأضاف، أن "الوفد الإيراني الذي زار العراق خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإسلامية، أعلن أمام رئيس الوزراء، بأن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد باجراء مباحثات لعودة المياه".

وتابع، "ننتظر زيارة الطرفين الإيراني والتركي، ونؤكد أن هذه الزيارات سوف تتحقق لطبيعة العلاقة التي تربطنا بالبلدين والمصالح المشتركة والتي تؤكد حرصنا الكبير على ديمومتها".

وشدد، على أن "حقوق العراق المائية خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها"، خاتماً بالقول: "وسنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية".