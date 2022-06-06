دول المغرب العربي بين التطبيع والصراعات الداخلية – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان تحريك الملف السري لحركة النهضة في تونس قضائيا تمت بعد اثارة للنيابة العمومية بطلب من وزارة العدل.

وأضافت انه تم تحجير السفر على اربعة وثلاثين شخصا من اعضاء حركة النهضة بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

الزميلة منيرة شريفي أشارت الى ان حركة النهضة تقول بان تحريك هذا الملف يأتي من أجل غايات سياسية ومن أجل ضرب الحركة.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان قانون الاستثمار الجديد له آمال كبيرة تعلق عليها السلطات الجزائرية بعد سنوات عجاف فيما يخص هذا الملف.

وأضاف ان الاقتصاد الجزائري كانت تتحكم به عصبة من رجال الاعمال تنتمي الى منظمة رجال الاعمار التي كان يترأسها علي حداد، أحد أكبر الفاسدين القابع الآن في السجن.

الزميل توفيق تيقرين أضاف ان موضوع تدخل المال الفاسد والساسة الفاسدين هو لب القانون الاستثمار الجديد في الجزائر.

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