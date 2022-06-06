الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

دول المغرب العربي بين التطبيع والصراعات الداخلية – الجزء الأول

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى التطبيع المغربي مع الاحتلال يمتد الى قطاع التعليم ومصير حكومة عبد الحميد دبيبة في ليبيا، وقانون الاستثمار الجديد في الجزائر، وتحذيرات المعارضة من تفاقم الأوضاع في موريتانيا، وما خلفيات تحرك ملف الجهاز السري للنهضة في تونس.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان تحريك الملف السري لحركة النهضة في تونس قضائيا تمت بعد اثارة للنيابة العمومية بطلب من وزارة العدل.

وأضافت انه تم تحجير السفر على اربعة وثلاثين شخصا من اعضاء حركة النهضة بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

الزميلة منيرة شريفي أشارت الى ان حركة النهضة تقول بان تحريك هذا الملف يأتي من أجل غايات سياسية ومن أجل ضرب الحركة.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان قانون الاستثمار الجديد له آمال كبيرة تعلق عليها السلطات الجزائرية بعد سنوات عجاف فيما يخص هذا الملف.

وأضاف ان الاقتصاد الجزائري كانت تتحكم به عصبة من رجال الاعمال تنتمي الى منظمة رجال الاعمار التي كان يترأسها علي حداد، أحد أكبر الفاسدين القابع الآن في السجن.

الزميل توفيق تيقرين أضاف ان موضوع تدخل المال الفاسد والساسة الفاسدين هو لب القانون الاستثمار الجديد في الجزائر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد لحظة انهيار مبنى قيد الانشاء في المغرب

الجزائر: توقيف شخص أساء للدين والرسول والأنبياء على فيسبوك

الحشد الشعبي في تونس يعلن موقفه من الرئيس سعيد

تونس.. صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على الاستفتاء الدستوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية العراق يلتقي السفيرة الأمريكية.. وهذا ما دار بينهما

وفد كردي يزور بغداد لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية

قيادي عراقي: امريكا وراء ازمة الكهرباء في العراق

كيف تجرأ الحزب الحاكم في الهند على الإساءة للإسلام؟

وزير الطاقة: التوقيع علی وثيقة دعم القطاعین الخاصین في ايران وقطر

شاهد.. راسم عبيدات : ثورة الامام الخميني(رض) تجاوزت حدود إيران