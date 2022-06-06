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وزير خارجية العراق يلتقي السفيرة الأمريكية.. وهذا ما دار بينهما

وزير خارجية العراق يلتقي السفيرة الأمريكية.. وهذا ما دار بينهما
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

استعرض وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، موضوعات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية.

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان الخارجية العراقية إن الوزير استعرض خلال لقائه السفيرة أهم ملفات التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أهم التطورات على المُستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء أهم تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود مجموعة الاتصال العربية في التعامل مع تداعيات الأزمة، وتأثيراتها على العالم".

وأكد البيان، أن "الاجتماع الافتراضي الذي عقده اليوم وزراء "مجموعة الاتصال العربيّ"، وبمُشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية".

ونقل البيان عن الوزير أن "الوزراء المعنيين طرحوا الآثار والمخاطر الناتجة عن استمرار الحرب، وتأثيرها المُباشر على الأمن والسلّم الدوليين".

وأضاف الوزير أن "مجموعة الاتصال العربية ستعقد اجتماعا لدراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل المستقبلي لها بهدف تفعيل عملها الذي أُسست لأجله".

ونقل البيان عن السفيرة "تأكيدها دعم العراق في مجالات مُتعددة، وأنها ستستمر في ذلك، وتطلعت أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة خلال المدة القادمة".

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وزير خارجية العراق يلتقي السفيرة الأمريكية.. وهذا ما دار بينهما

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