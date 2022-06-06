الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك.. احتجاجات عربية وإسلامية واسعة بعد التصريحات المسيئة للرسول (ص) في الهند

انفوغرافيك.. احتجاجات عربية وإسلامية واسعة بعد التصريحات المسيئة للرسول (ص) في الهند
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أثارت تصريحات مسيئة للرسول الكريم (ص) أدلى بها متحدث باسم الحزب الحاكم في الهند غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للاحتجاج، بينما اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

روابط ذات صلة

السعودية تصدر بيانا يدين الإساءة للنبي محمد (ص)

الأزهر يصدر بيان ناري رداً على الإساءة إلى النبي محمد (ص)

'التعاون الإسلامي' تصدر بيانا بشأن إساءة للرسول محمد (ص)

هاشتاغ ’إلا رسول الله يا مودي’.. يتصدر ’تويتر’ رفضا للإساءة الهندية

إيران تستدعي السفير الهندي احتجاجا على التصريحات المسيئة للرسول (ص)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برشلونة يوجه ضربة الى بيكيه

مسؤولة امريكية رفيعة المستوى تصل الخرطوم

الخارجية اليمنية: الإساءة لن تنال من عظمة الرسول (ص)

بريطانيا..جونسون يواجه اليوم تصويتاً على حجب الثقة

انفوغرافيك.. احتجاجات عربية وإسلامية واسعة بعد التصريحات المسيئة للرسول (ص) في الهند

برلماني مغربي سابق يحذر من تداعيات التطبيع بين بلاده و"إسرائيل"