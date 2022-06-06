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غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
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مع الحدث
بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لوغانسك تؤكد تواصل القتال العنيف في سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تسيطر على مواقع بالمنطقة الصناعية
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي لديها لابلاغه احتجاج طهران على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم المسيئة للنبي محمد (ص)
مصادر يمنية: 96 خرقا للعدوان في اليمن بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتاليه و4 غارات لطيران تجسسي وتحليق مكثف
المشاط: سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد
المشاط: سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد
المشاط: أبناء تعز يدركون اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: حريصون على فتح الطرق لتخفيف المعاناة في تعز وبقية المحافظات التي تسبب بها العدوان ومرتزقته
فصائل المقاومة الفلسطينية: نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع ونؤكد على واجب الأمة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك على كل المستويات للتصدي للعدوان
انفوغرافيك.. احتجاجات عربية وإسلامية واسعة بعد التصريحات المسيئة للرسول (ص) في الهند
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش
أثارت تصريحات مسيئة للرسول الكريم (ص) أدلى بها متحدث باسم الحزب الحاكم في الهند غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للاحتجاج، بينما اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.
تصنيف :
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
الهند
احتجاجات عربية وإسلامية
التصريحات المسيئة للرسول
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