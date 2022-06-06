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برشلونة يوجه ضربة الى بيكيه

برشلونة يوجه ضربة الى بيكيه
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

يحاول نادي برشلونة، إقناع مدافعه جيرارد بيكيه بالاعتزال في نهاية الموسم المقبل لتوفير المال.

العالم - رياضة

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة يسعى لإقناع بيكيه بالاعتزال عقب نهاية الموسم المقبل، رغم امتداد عقده حتى صيف 2024.

وأوضحت الصحيفة، أن بيكيه يعتبر من أعلى اللاعبين أجرا في برشلونة، وفي حال اعتزاله عقب نهاية الموسم المقبل، سيوفر للنادي الملايين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه أجل الحصول على راتبه عدة مرات لتخفيف العبء المالي على النادي، ومع ذلك، فإن برشلونة لا يزال في حاجة لتوفير أكبر في النفقات.

ويلعب بيكيه البالغ 35 عاما في صفوف برشلونة، منذ عام 2008، بعدما عاد من مانشستر يونايتد، ولا يزال عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق، وشارك في 39 مباراة خلال الموسم المنقضي بمختلف البطولات.

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