الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الإطاحة بـ 6 قيادات إرهابية بالتنسيق مع أمن كردستان

العراق.. الإطاحة بـ 6 قيادات إرهابية بالتنسيق مع أمن كردستان
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 6 قيادات ارهابية بالتعاون مع اجهزة الامن في منطقة كردستان العراق.

العالم-العراق

وقال اللواء رسول في بيان إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته المُمكنة".

واضاف، أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات ارهابية تنتمي لعصابات داعـش وهُم كُل من :

1-الإرهابي المُكنى"ابو محمد" يعمل حاليًا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث أُلقي القبض عليه بمُحافظة (صلاح الدين - الشرقاط)

2-الإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصباً مهماً جداً في عصابات داعش المهزومة حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل

3- معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهـابي المُكنى "أبو آية" ونُفذت العملية أيضاً بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل

4 - مسؤول أوكار مايُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى "أبو أمجد" والذي القي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش مُحافظة السُليمانية

5 - الإرهابي "أبو فهد" وهو عنصر اشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السُليمانية

6 - الإرهابي (ر.ر) الذي كان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة".

وتابع رسول، أن "النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين الأجهزة الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب في ربوع وطننا العزيز".

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق..الإطاحة بداعشي بارز في كركوك نفذ عدة جرائم شنيعة

الحشد الشعبي يطيح بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب" لداعش شمال بغداد

العراق يتسلم 50 داعشيا من سوريا

العراق: 3 أحكام بالمؤبد لمجرمين عن انتمائهم لـ"داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب

العراق.. الإطاحة بـ 6 قيادات إرهابية بالتنسيق مع أمن كردستان

كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع  الاعتداء الصهيوني على الحدود البحرية

ابتكار دواء ضد السرطان لا يدمر الخلايا السليمة

الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة واحدة جراء كورونا

باحث إسلامي: الإمام الخميني قائد حازم وقيادي ذو بعد إستراتيجي