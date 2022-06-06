وزارة الدفاع البريطانية تعلن تزويد كييف بقاذفات صواريخ 

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع البريطانية قالت في بيان إن راجمات الصواريخ التي تعتزم تزويد كييف بها ستزيد قدرات القوات الأوكرانية بشكل كبير.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن هذه الأسلحة الجديدة ستتيح للأوكرانيين حماية أنفسهم بشكل أفضل مما أسماه الاستخدام الوحشي للمدفعية التي يستخدمها الروس بحسب تعبيره.

مواقف غربية كان هدد حيالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستهداف مواقع جديدة في اوكرانيا إذا زود الغرب كييف بصواريخ بعيدة المدى.



سياسيا قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ينفذ أجندة الغرب ضد روسيا. لافروف اكد ان انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يهدد أمن بلاده.



وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن:"أوروبا تضغط على دول شرق أوروبا لتصبح عدوة لروسيا وان الغرب أصبح بربريا في تصرفاته.

الاتحاد الأوروبي والناتو يريدان من بعض الدول اتباع سياسة مناوئة لروسيا..كلما زاد مدى الأنظمة التي سيتم تسليمها، سنبعد بصورة أكبر النازيين عن ذلك الخط الذي قد تأتي منه التهديدات للناطقين بالروسية وروسيا الاتحادية.



ونددت موسكو بإجراءات وصفتها بالعدائية قامت بها عدة دول أوروبية بعدما أجبر الوزير لافروف على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى صربيا جراء إغلاق دول مجاورة مجالاتها الجوية أمامه.



ميدانيا تدور معارك عنيفة في الشرق الاوكراني وسط تقدم للجيش الروسي في لوغانسك ودونيتسك، حاكم محلي اوكراني قال إن موقف الجيش الاوكراني ساء في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد.

حيث تحاول القوات الأوكرانية الصمود في الاجزاء التي لا تزال تسيطر عليها في المدينة المحاصرة في مقاطعة لوجانسك، امام تركيز القوات الروسية هجومها على قلب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

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