إيران ودول إسلامية تطالب نيودلهي بالإعتذار وتستدعي دبلوماسييها

العالم - خاص بالعالم

الحكومة الهندية ترفض حتى الان تقديم الاعتذار عن الاساءة، وتعتبر ان ابعاد هذين المسؤولين عن وظيفيتهما، كاف.



وزعمت الخارجية الهندية ان التغريدات والتصريحات المسيئة لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة، مشيرة الى أنه تم اتخاذ إجراء بالفعل بحق المسؤولين من المؤسسات المعنية، وأوقف الحزب متحدثة باسمه عن العمل وفصل مسؤولا اخر كانا سبب الازمة.



وفيما طالب ايران ودول اسلامية اخرى بينها قطر وعمان والإمارات، الحكومة الهندية بالاعتذار، واستدعت هذه الدول الدبلوماسيين الهنود للاحتجاج على تصريحات مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، رحبت السعودية بالإجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم في الهند بالاجراء الذي اتخذه بحق المسؤولين.



وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أن هذه الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند والمضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون هناك'.



واتهمت المنظمة، التي تضم 57 دولة عضوا، الحكومة الهندية بالتحيز وذلك بسبب القرار الذي صدر مؤخرا بحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وتدمير ممتلكات لمسلمين.

ونددت القوات المسلحة الباكستانية بشدة بالتصريحات التي وجهت إهانة مباشرة للعقيدة واعتبرت هذا العمل المتجاوز بالغ الضرر ويشير بوضوح لمستوى الكراهية ضد المسلمين والديانات الأخرى في الهند.

وعلى الارض اعتقلت السلطات الهندية عشرات المسلمين خلال فعاليات الاحتجاج والتظاهر على الاساءة، الا ان ذلك لم يمنع المسلمين من الاستمرار في تنظيم الاحتجاجات والدعوى الى اخرى لاسيما في بومباي.

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