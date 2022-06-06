عرنوس يبحث مع وزير الصحة الإيراني توسيع التعاون بالمجالين الصحي والعلمي

العالم - سوريا

وجرى الحديث خلال اللقاء حول عقد مؤتمرات طبية مشتركة بين سوريا وإيران وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في هذا المجال وخصوصاً في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر الذي يستهدف شعبي البلدين.

وأكد عرنوس دعم الحكومة السورية لأي خطوات مشتركة تسهم بتحسين الواقع الصحي في البلدين وتعزز التعاون الطبي بما فيها إنشاء معامل مشتركة لإنتاج الأدوية تلبي حاجة سوقي البلدين وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير المخابر البحثية والاستفادة من التقانة الحيوية والتقدم العلمي في إيران بما ينعكس إيجاباً على القطاعات الصحية والبحثية والعلمية في سوريا معتبراً أن التنمية الصحية والبشرية والتعاون المشترك يجب أن يكون محط اهتمام القائمين على القطاع في كلاً البلدين ولا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجه العالم.

من جهته وزير الصحة الإيراني استعرض ما توصلت إليه بلاده من تقدم في مجالات صناعة الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية معرباً عن رغبة بلاده في تفعيل التعاون الثنائي في القطاعين الصحي والعلمي وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية بما ينعكس عملياً على أرض الواقع ويخدم الجانبين وذلك في سياق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في المجالات كافة.

حضر اللقاء وزير الصحة حسن الغباش والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.