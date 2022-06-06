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السفير السوي ووزير الصحة الروسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصحة

السفير السوي ووزير الصحة الروسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصحة
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وفريق من وزارة الصحة الروسية قضايا التعاون القائم بين وزارتي الصحة في البلدين .

العالم - سوريا

وأكد حداد خلال اللقاء على أهمية الاجتماع الذي يأتي تحضيرا لزيارة وفد وزارة الصحة الروسية المرتقبة إلى سوريا من أجل التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية والتوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بمسائل تدريب وتأهيل الاطباء السوريين في روسيا الاتحادية .. منوهاً بضرورة تعزيز العلاقات الصحية والطبية بين البلدين الصديقين.

بدوره قدم موراشكو الشكر على الدعم الذي قدمته سوريا لروسيا في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي جرت مؤخراً في البحرين مؤكداً استعداد الجانب الروسي للارتقاء بمستوى العلاقات بين الوزارتين في البلدين وخاصة تزويد سوريا بلقاحات ضد فيروس كورونا.

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السفير السوي ووزير الصحة الروسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصحة