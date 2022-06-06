الخارجية اليمنية تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم

العالم- اليمن

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير الخارجية المهندس هشام شرف، قوله إن إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم، تعد استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم في مختلف أنحاء العالم، ونحو ٢٠٠ مليون مسلم في الهند.

وأشار إلى أن هذه الإساءة ستلقي بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الإسلامي، وتهديد السلم الاجتماعي فيها.. مؤكدا أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من القيم والمثل التي جاء بها ودعا إليها.

واختتم وزير الخارجية تصريحه، بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة التصريحات التي تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية.