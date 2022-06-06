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إيران وسوریا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

إيران وسوریا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

وقعت سوريا وإيران اليوم على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في طهران خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بهدف تعزيز  التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين.

العالم - سوریا

وبموجب المذكرة التي وقع برنامجها التنفيذي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي يتعاون الجانبان في مجال تبادل المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” وتنظيم زيارات مشتركة للطلاب الجامعيين للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والفنية.

ويتبادل الجانبان وفق المذكرة الباحثين والأساتذة في مجال التعليم الطبي لإجراء البحوث العلمية والطبية لمؤسسات التعليم العالي بما فيها المشافي التعليمية وكذلك تبادل الكتب والدوريات العلمية المحكمة والمعلومات والخبرات والتدريب في مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية المتطورة مثل الجراحة العصبية التنظيرية والجراحات العظمية والقلبية والنسائية وزراعة الكبد والعلوم الطبية الحيوية والخلايا الجذعية وتقانات الليزر وغيرها.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات العلمية المتينة بين سوريا وإيران وبرامج التعاون العلمي والثقافي والبحثي المتعددة بين الجانبين لافتاً إلى أن إيران ومراكزها العلمية والبحثية قطعت شوطا كبيراً في الكثير من المجالات ولا سيما الطبية منها وكذلك تقانات النانو والخلايا الجذعية مشيراً إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات بخصوص مسألة تعادل الشهادات والعمل على تنظيم مؤتمر طبي مشترك سيكون الأول من نوعه بين الكليات الطبية والمشافي التعليمية في البلدين خلال الفترة القادمة.

بدوره أكد الوزير الإيراني الاستعداد الكامل للتعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات ولا سيما الطبية والعلاجية والتعليمية انطلاقاً من القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة الموجودة بين البلدين لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع العلاقات العلمية وإزالة كل ما يعوق ذلك.

حضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني والوفد الإيراني المرافق للوزير ومن الجانب السوري معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق ومديرو عدد من المشافي الجامعية ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.

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