أنقرة تبحث مع كييف ضمان عودة سفن تجارية تركية عالقة

العالم- تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار وريزنيكوف بحثا مسألة السفن التجارية التركية العالقة في الموانئ الأوكرانية، وضمان النقل الآمن لها ولطائرتي نقل تركيتين من طراز A400M لا زالتا موجودتين في أوكرانيا.

بدوره، كتب ريزنيكوف في تغريدة على "تويتر": "ناقشنا مشاريع جديدة في المنطقة السوداء لضمان حرية الملاحة وأمن الشحنات التجارية. شكرا للوزير أكار على المساعدة الإنسانية المقدمة من تركيا وشعبها إلى أوكرانيا".

يشار أن طائرتي نقل تركيتين لا زالتا موجودتين في مطار "بوريسبول" في أوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك في 24 فبراير الماضي.