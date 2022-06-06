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اجراءات حظر أمريكي جديد على إيران

اجراءات حظر أمريكي جديد على إيران
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض امريكا وحلفائها حظرا جديدا على إيران.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، أن أعضاء ما يسمى"مركز استهداف تمويل الإرهاب" ، فرضوا حظرا على 16 فردا وكيانا وجماعة مرتبطة بمنظمات "إرهابية" في المنطقة ، حسب زعمهم.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية ، فإن ثلاثة من هؤلاء الأفراد مرتبطون بفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية في إيران .

يشار الى ان ما يسمى "مركز استهداف تمويل الإرهاب" هو مركز مشترك بين سبع دول هي : امريكا والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات .

يشار الى ان هذه الخطوة تاتي بالتزامن مع التقرير المسيس الذي قدمه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين لمجلس حكام الوكالة الدولية ، والهدف من كل هذه الاجراءات هو ممارسة الضغظ على ايران لارغامها على التراجع عن مواقفها المبدئية حقوقها المشروعة المتمثلة برفع الحظر الحادي الامريكي الجائر على الشعب الايراني الذي طال حتى الدواء والغذاء وتمتعها ببرنامج نووي للاستخدامات السلمية .

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اجراءات حظر أمريكي جديد على إيران

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