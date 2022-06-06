السلطات السعودية تصنف 16 فردا وكيانا على لائحة الإرهاب

العالم- السعودية

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" تصنيف 3 أفراد من الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

وأضاف أن اللائحة تضم جماعتي سرايا الأشتر وسرايا المختار مقرها البحرين ضمن قائمة الإرهاب.

وبموجب القرار الأخير، يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بهذه الأفراد أو الكيانات.

وتاتي الخطوة السعودية بادراج أفراد من الحرس الثوري الإيراني في وقت تمارس الرياض وحلفاءها ابشع الاعمال الارهابية ضد الشعب اليمني منذ عام 2015 والتي ادت لحد الان الى مصرع واصابة الاف اليمنين بينهم العديد من النساء والاطفال وتدمير البنى التحتية وتشريد الالاف منهم.