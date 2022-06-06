رئيس الوزراء العراقي يستقبل عدداً من الفنانين السوريين

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي أعرب خلال اللقاء عن عميق الترحيب بالفنانين المشاركين وبزيارتهم إلى العراق، وعدّها ركناً مهماً في توثيق عرى التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا، باعتبارهما بلدين أساسيين في العمق الحضاري للمنطقة وشعوبها المتآخية"، لافتا الى أنه "كان من بين الحضور الفنان الكبير دريد لحام والفنانة هالة بيطار والفنان أيمن زيدان والمخرج باسم الخطيب وعدد آخر من الفنانين والمبدعين السوريين في مجال السينما".

وأضاف، أن "الفنانين الحاضرين عبروا عن سعادتهم لتواجدهم في العاصمة بغداد، وإلى جانب الفنانين والمثقفين العراقيين، وعبروا عن أملهم في المزيد من العمل الفني والثقافي المشترك مع نظرائهم العراقيين بما يحمل هموم الناس وتطلعات الجمهور إلى رؤية أعمال فنية معبرة ومبدعة".

وتابع أنه "حضر اللقاء وزير الثقافة حسن ناظم، والسفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح".