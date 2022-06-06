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"تايمز" تنشر قائمة بالمرشحين المحتملين لخلافة جونسون في حال تنحيته

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية قائمة بالمرشحين الأوفر حظا في خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تصويت الثقة عليه يوم الاثنين.

العالم- اوروبا

وقال رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين البريطاني (ما يسمى "لجنة 1922")، غراهام برادي، في وقت سابق إن التصويت على الثقة برئيس الوزراء سيجرى مساء الاثنين.

وحسب الصحيفة، إذا تمت تنحية جونسون أو إذا استقال طوعا، سيتبع ذلك صراع على القيادة بين المحافظين.

وأضافت أن هناك العديد من المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني، لكن لا يوجد زعيم واضح بينهم.

وبين المرشحين، ذكرت الصحيفة وزير المالية ريشي سوناكا ووزير الدفاع بن والاس ووزير التعليم نديم زهافي. وتضم القائمة أيضا وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، ووزير الصحة ساجد جاويد، ووزير الإسكان مايكل غوف، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس العموم توم توغندهات، ووزيرة السياسة التجارية المساعدة بيني موردونت، والبرلماني ستيف بيكر.

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