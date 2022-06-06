الاسير خليل عواودة في وضع صحي خطير جدا

العالم - فلسطين

وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارة عواودة في سجن "الرملة"، اليوم الاثنين، وفق ما ذكره نادي الأسير، أنّ "عواودة كان يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي، كما اشتكى من أوجاع حادة في جميع أنحاء جسده، وتحديدا في الأطراف والعضلات".

ونقل عنه أنه سيواصل معركته حتى تحقيق حريته، لافتا إلى أنّه وحتّى اللحظة لا توجد أي حلول أو اقتراحات عينية واضحة لقضيته.

يُذكر أنّ عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ستة أشهر، ينتهي في 26 حزيران الجاري، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، منها ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج، وأب لأربع بنات.