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مسلسل الاعتقالات مستمر في القدس المحتلة

مسلسل الاعتقالات مستمر في القدس المحتلة
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقدسيًّا وثلاثة من أبنائه في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال اعتقلت المقدسي بهاد حداد، وأبناءه فراس قاسم وقيس، من القدس القديمة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي السياق، اقتحمت مخابرات الاحتلال برفقة القوات الخاصة، اليوم، عدة منازل في قرية العيسوية شمال شرقي القدس، وفتشتها، واستدعت الشاب مجدي طه للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب أكرم سويدان في العيسوية، وفتشته، وعاثت فيه خرابًا، واستدعته للتحقيق أيضًا.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اقتحمت طواقم من بلدية وشرطة الاحتلال بناية سكنية مهددة بالهدم في حي واد قدوم، وشرعت في أخذ قياساتها.

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