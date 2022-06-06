الاحتلال يطلق قنابل الغاز على اهالي حي سلوان

العالم - فلسطين

وتعمدت قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قنابل الغاز مباشرة تجاه المواطنين ومنازلهم.

وأشارت إلى أن المصابين تلقوا العلاج ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحي راس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا من قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد محمد صفا بعيرات (21 عاما)، على حاجز عسكري أقامته قرب القرية.