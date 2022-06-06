الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزنت تحت وطأة الاحتلال

العالم - فلسطين

وحكمت محكمة الاحتلال على منسق الكتلة في جامعة بيرزيت الأسير الجريح إسماعيل البرغوثي من كوبر شمال رام الله، بالسجن 14 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير البرغوثي مع عدد من ممثلي الكتلة، في 10 يناير الماضي، بعد إطلاق النار عليه على مدخل جامعة بيرزيت.

ويذكر أن البرغوثي رفض، قبل أيام، الحضور إلى محكمة عوفر بسبب إصابته التي يعاني منها، وعناء التنقل بما تسمى (البوسطة)، فقامت المحكمة بتمديد تاريخ إصدار الحكم إلى السادس من الشهر الجاري، بشرط حضوره إلى قاعة المحكمة لإصدار الحكم النهائي.

في السياق، حولت سلطات الاحتلال مناظر الكتلة الإسلامية في الجامعة الطالب معتصم زلوم من رام الله، للاعتقال الإداري أربعة أشهر.

كما وحولت محكمة عوفر العسكرية ممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية للانتخابات الأسير الطالب محمد عرمان، للاعتقال الإداري 4 أشهر.

وعشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت فيها الكتلة الإسلامية، اعتقلت قوات الاحتلال في السابع عشر من مايو الماضي نشطاء الكتلة الإسلامية معتصم زلوم، عبد الرحمن علوي، عبد المجيد حسن، ضياء زلوم، محمد الفاتح، محمد عرمان، وسام تركي.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت هذا العام.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا للشبيبة، بعد فرز كليات التجارة والعلوم والهندسة والآداب وكمال ناصر في انتخابات بيرزيت.