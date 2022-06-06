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في ذكرى رحيلة.. هنية يستذكر المجاهد عبد الله شلّح

في ذكرى رحيلة.. هنية يستذكر المجاهد عبد الله شلّح
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مثل هذا اليوم من العام 2020م افتقدنا وخسرت فلسطين واحدا من رجالاتها الكبار الذين كان لهم بصمة في تاريخها العظيم، المجاهد رمضان عبد الله شلّح.

العالم - فلسطين

واضاف، أنه كان يحمل قلبا عامرا بالإيمان وحب الوطن والاستعداد للتضحية والعطاء، كريم النفس، عالي الهمة، الأخ المجاهد رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.

واوضح في تصريح وزعته حركة حماس اليوم الاثنين، أن شلح "رجل سكنت فلسطين في قلبه ووجدانه، عاش حرا أبيّا، يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال والظلم، فكان نعم القائد والأخ والرفيق، تشاركنا همّ الوطن، وعملنا معا على النهج ذاته، وسرنا في درب واحد نحو القدس قبلة الجهاد والمقاومة عنوان الثورة ورمز الأحرار على مدى هذا العالم الواسع".

وأشار إلى أن الراحل حمل همّ الوحدة التي آمن أنها غاية عظمى على طريق العطاء المشترك والعمل المتواصل والجهاد المستمر والدؤوب والمقاومة الشاملة، وأيقن بأن الطلقة عنوان التعامل مع الاحتلال، وشعار السائرين نحو فلسطين الوطن والقضية.

وقال: "لقد كان الرحيل صعبا، لكنه ترك إرثًا عظيمًا خلفه من فكر نقي ورجال شرفاء، يحملون ذات المعاني والإيمان العميق، ويسيرون على الدرب ذاته نحو العزة والكرامة والإباء، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد زياد النخالة أبو طارق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ورفاقه".

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