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لماذا يترقب الاحتلال الاسرائيلي رد فعل لبناني؟

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

في حالة من الترقب والحذر عند العدو الاسرائيلي لحماية باخرة "اف بي اس او" للتنقيب عن الغاز، مع اقترابها الى السواحل اللبنانية.

خاص بالعالم

واكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية"، ان الجانب الاسرائيلي يدرك حساسية هذا الملف، خصوصاً للجانب اللبناني، وهو يقرأ اللبنانية الى تطوير حقول النفط والغاز في البحر المتوسط نتيجة للازمة الداخلية، ويعتبر ان هذا الامر من القضايا الحيوية جداً بالنسبة للجانب اللبناني، وبالتالي لا يتعاطى بأي استحداث مع اي موقف يصدر من داخل لبنان.

وقال حجازي، ان الاحتلال الاسرائيلي يدرك جدية ان خلف المواقف اللبنانية هناك قوة قادرة على التحرك وعلى التأثير ولديها في اتخاذ القرار ان ارادت ذلك باستهداف المنصات ان رأت في ذلك خرقاً للسيادة وللمصالح اللبنانية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6211808

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-06-2022

لماذا يترقب الاحتلال الاسرائيلي رد فعل لبناني؟

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