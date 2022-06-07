مسؤول: 70 شركة ايرانية تنشط في قطر حاليا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تصريح رئيس غرفة التجارة الايرانية القطرية باجتماع رجال الاعمال والتجار الايرانيين يوم الاثنين في الدوحة، والذي تزامن مع اليوم الاول لزيارة اكبر وفد تجاري ايراني لدولة قطر.

واوضح "موسى بور" ان التبادل التجاري بين ايران وقطر سجل نموا، من 30 مليون دولار قبل 5 اعوام الى ما يتراوح بين 200 الى 500 مليون دولار سنويا في الوقت الحاضر؛ مردفا ان 70 شركة تابعة للقطاع الخاص الايراني تنشط في هذا البلد حاليا.

واكد على ان الشركات والتجار الايرانيين ان يدركوا جيدا حجم المنافسة في الاسواق الخارجية وعليهم ان يبذلو الجهود خلال عقد الاتفاقيات والمفاوضات والمؤتمرات والتعامل التجاري، لتعزيز وتطوير مكانة السلع الوطنية.

ونوه رئيس غرفة التجارة الايرانية القطرية، الى الدور الاساسي الذي يضطلع به اصحاب القطاع الخاص في الارتقاء بمستوى الصادرات المحلية.

واضاف: نحن في غرفة التجارة المشتركة بين ايران وقطر، نسعى لتقديم نموذج خاص من تعاون القطاعين العام والخاص الايراني مع هذا البلد.

الى ذلك، اكد الرئيس القطري لغرفة التجارة المشترك بين البلدين "خليفة بن جاسم ال ثاني"، على رغبة الدوحة في تطوير العلاقات التجارية مع طهران.

ورحب "ال ثاني" خلال الاجتماع مع "موسى بور"، بزيارة الوفد الايراني؛ مؤكدا على موقف غرفة قطر وايران التجارية المشتركة الداعم للقطاع الخاص في ايران وقطر من اجل تطوير العلاقات الثنائية وتذليل العقبات التي تواجه التجار الايرانيين في هذا المسار.