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غريب آبادي يدعو الوكالة الذرية للكف عن السلوكيات السياسية

غريب آبادي يدعو الوكالة الذرية للكف عن السلوكيات السياسية
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

اشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، الى النهج السياسي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، داعيا الوكالة للكف عن السلوكيات السياسية.

العالم - ايران

يتبع ..

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