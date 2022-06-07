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إيران تطرح مشاکل فنیة حول تقرير غروسي بشأن أنشطتها النووية

إيران تطرح مشاکل فنیة حول تقرير غروسي بشأن أنشطتها النووية
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

 قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي مجموعة من المشاکل الفنیة حول التقرير الأخير الذي قدمه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في 30 مايو 2022 بشأن مسألة التحقق والرصد في أنشطة إيران النووية، إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

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إيران تطرح مشاکل فنیة حول تقرير غروسي بشأن أنشطتها النووية

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