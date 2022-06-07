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بمساندة الجيش.. أهالي قرية بريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الأمريكي

بمساندة الجيش.. أهالي قرية بريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الأمريكي
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

تصدى أهالي قرية حامو بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القرية وطردوه من المنطقة وأجبروه على العودة.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن عدد من أهالي القرية أن الرتل الذي يضم 6 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى القرية مدعوما بحوامتين للاحتلال في الأجواء فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي القرية أحرقوا العلم الأمريكي على الطريق الدولي أمام الرتل مرددين هتافات التأييد للجيش السوري وتنديداً بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي.

وطرد أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش السوري في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة دفع رباعي تابعة لميليشيا “قسد” من محيط قريتهم.

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