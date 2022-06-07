القبض على شخصين يمجّدان حزب البعث الصدامي في النجف

العالم-العراق

وذكر الجهاز في بيان، أنه "استناداً إلى أمر قبض وفق المادة (8) من قانون حظر حزب البعث والكيانات ‏والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، الأمن الوطني يلقي القبض على (2) من المتهمين في النجف الأشرف".

وأوضح البيان، أنه "بعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد وحزب البعث الصدامي المحظور أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة المشخاب في وقفة سلمية للمطالبة بالخدمات، قامت مفارز جهازنا في محافظة النجف ووفق مذكرة قضائية بالقبض على اثنين ممن ألقوا القصائد والأهازيج التي تحاول تبييض سجل الإجرام البعثي الصدامي الأسود".



وأضاف البيان، أن "المتهمين سيتم إحالتهما بعد استكمال التحقيقات الإبتدائية إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".