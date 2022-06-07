مصادر نقلاً عن بري: أموس هوكشتاين سيزور بيروت 

العالم - خاص بالعالم

آخر تلك التطورات ما نقلته مصادر برلمانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن الوسيط الاميركي "أموس هوكشتاين"سيزور بيروت اواخر الأسبوع لبحث النزاع على الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي.

وكان لبنان أعلن الاثنين إنه سيدعو هوكستاين لزيارة بيروت من أجل مواصلة المفاوضات بشأن القضية لمنع أي تصعيد، وخلال جلسة البرلمان طالب نواب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة نيابية لمناقشة ملف الحدود البحرية.

الا ان مشروع القرار لا زال في المداولات منذ اكثرمن اثنتي عشرة سنة ولم يقر، وهو ما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال الاسرائيلي.



وعلى خط الازمة تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية.

وتابع عون الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال قبالة المنطقة الحدودية البحرية .



في المواقف قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة مستعدة لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك الكيان الإسرائيلي لحدود لبنان البحرية.



ويأتي إعلان الرئيس بري بعد يومين من إرسال سلطات الاحتلال سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من 'حقل كاريش' الذي يقع في منطقة متنازع عليها.

في خطوة اكد حيالها مسؤولون لبنانيون أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدوانيا بالنسبة للبنان، ما اعتبره مراقبون انه اطلاق اليد للمقاومة في حماية الثروات الوطنية.

بدورها أكدت الأمم المتحدة، أنها تشجع كلا من الكيان الإسرائيلي ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات..



وعقب تلك التطورات اعرب كيان الاحتلال الاسرائيلي عن بالغ قلقه من تهديدات حزب الله ومن المواقف الرسمية اللبنانية الشديدة بعد وصول سفينة وحدة انتاج الغاز الى كاريش.

وسارع جيش الإحتلال إلى نشر مجموعة من الصواريخ والسفن لحماية المنصة من اي هجوم، وأكد انه يأخذ تهديدات المقاومة بجدية كبيرة، ومقرا ان الامر ليس رحلة استجمام.

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