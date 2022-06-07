قسد تبدي استعدادها للتنسيق مع القوات السورية لصدّ أيّ غزو تركي

العالم - خاص بالعالم

قسد المدعومة من الولايات المتحدة تناولت خلال اجتماعها تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على أجزاء من شمال سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.

وأكدت أن أي هجوم سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة، وأضافت أن الاجتماع ناقش تأثير أي غزو تركي جديد على الوضع الإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق المستهدفة بشكل خاص، حيث تمّ التأكيد على أن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا.

وشدد الاجتماع على استعداد القوات لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكداً على رفع الجاهزية واتمام الاستعدادات لمجابهة الهجوم بحرب طويلة الأمد.

كما أكد الاجتماع على أن الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية، لذا، لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما ستتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية.

في ذات السياق قال مسؤولون أتراك ومسؤولون في ما تسمى المعارضة السورية المسلحة إن روسيا وسوريا عززتا قواتهما في الشمال السوري، حيث يحتمل أن تشن تركيا قريبا هجوما ضد المقاتلين الأكراد.

في حين تستعد أنقرة لمحادثات مع موسكو، حيث ستوفد روسيا، التي حذرت في مطلع الأسبوع من تصعيد عسكري في شمال سوريا، وزير الخارجية سيرجي لافروف لإجراء محادثات في أنقرة الأربعاء.

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