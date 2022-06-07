إيران تحذّر المتبنين لمشروع القرار المعادي لها مسؤولية تداعياته

العالم - خاص بالعالم

دبلوماسي أوروبي أشار إلى أن نص القرار الذي يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس يحض إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه في حزيران/يونيو ألفين وعشرين.

وفيما يرجح أن يكون مشروع القرار الغربي هو استجابة مباشرة للضغوط صهيونية في هذا المجال توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن يعطي القرار الغربي إشارة تحذير واضحة لطهران بانها ، إن واصلت سياستهم النووية فسوف تدفع ثمنا باهظا حسب تعبيره.

بينيت كان قد إلتقى الأسبوع الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس محافظيها، وأبلغه بأن الكيان الإسرائيلي ورغم إنه يفضل الحل الدبلوماسي للمواجهة مع إيران لكنه قد يقدم على إجراء مستقل، مكررا تهديدا مستترا منذ أمد بشن حرب استباقية.

وكانت إيران كشفت وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند لتقارير استخباراتية من أعدائنا وأولهم إسرائيل، مؤكدا أن على الوكالة الدولية وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها.

هذا فيما حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان المتبنين لمشروع للقرار المعاد لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن تداعيات ذلك مشيرا إلى أن الاتفاق في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية.

مندوب روسيا في مفاوضات فيينا «ميخائيل اوليانوف» أكد من جهته معارضة موسكو لمشروع القرار مشددا على ان اصدار مثل هذه القرارات يعتبر عملا غير بناء ولن تتماشى روسيا معها ابدا، بينما حذرت الصين من أن أي قرار من هذا النوع يمكنه أن'يعرقل'المفاوضات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...