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عدوان صهيوني جديد يستهدف جنوب دمشق

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

عدوان صهيوني جديد يستهدف المنطقة الجنوبية لدمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظم صواريخ العدوان الذي اقتصرت اضراره على الماديات.

العالم - مراسلون

عدوان صهيوني جديد سمعت دوي انفجاراته في انحاء العاصمة دمشق، المصادر اكدت ان الضربات الصاروخية كانت محدودة ، مستهدفة المنطقة الجنوبية لدمشق.

العدو الإسرائيلي نفذ عدوانه جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، وفق المصادر العسكرية، مستهدفا بعض النقاط جنوبي العاصمة.

الدفاعات الجوية اسقطت معظم صواريخ العدوان وحالت دون وصولها الى اهدافها، الخسائر اقتصرت على الماديات.

رفع معنويات الداخل المنهارة احد اهداف العدو الصهيوني من هذه الضربات المتكررة، وفق متابعين، عادت شوارع العاصمة عادت سريعا لاستئناف نشاطها المعهود، بمجرد انتهاء العدوان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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