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المستشار الألماني يزور ليتوانيا لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا

المستشار الألماني يزور ليتوانيا لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

باشر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة إلى ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والواقعة على الحدود مع روسيا، والتي تشعر بأنها مهددة بشكل خاص من القوة النووية. 

العالم- أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي شولتز أيضاً برؤساء دول وحكومات أستونيا ولاتفيا للتداول بشأن الاستراتيجية المشتركة تجاه روسيا، كما سيزور مقر قيادة جنود بلاده المتمركزين في ليتوانيا لتأمين الجناح الشرقي لحلف "الناتو"، في منطقة التدريب العسكري بالقرب من براباد.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا لوكالة الأنباء الألمانية قبيل رحلة شولتز، إن قمة الناتو في مدريد المقررة نهاية يونيو/حزيران الحالي يجب أن تصبح "قمة قرارات" وأن تكون علامة على" الانتقال من الردع إلى الدفاع المتقدم".

وأعرب عن أمله في أن يتمركز لواء من الناتو على الأراضي الليتوانية، أي ما بين 3000 إلى 5000 جندي. ويوجد حاليا 1600 جندي لـ"الناتو" من 7 دول أوروبية أخرى، من ضمنهم 1000 جندي من الجيش الألماني. وحذر نوسيدا، خلال زيارته لبرلين في وقت سابق، أنه إذا سقطت أوكرانيا، فسيكون بوتين على أبوابنا غدا حسب تعبيره.

أما رئيس لاتفيا أغيلس ليفيتس، فأمل بتقديم مقترحات ملموسة لحماية أقوى لمنطقة حلف الناتو الشرقية، موضحاً لوكالة الأنباء الألمانية من ريغا، أنه يجب أن تضع ألمانيا الأمن العام لحلف الأطلسي في الاعتبار، وبالتالي دعم زيادة وجود "الناتو" في جميع دول البلطيق الثلاث ردا على السلوك العدواني لروسيا على حد قوله.

وفي سياق متصل، ذكرت "تاغس شبيغل"، أن الحماية من التهديد الروسي لن تكون الموضوع الوحيد لزيارة شولتز، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة دعم أوكرانيا والمنظور الأوروبي للبلاد، مع تأييد دول البلطيق لجعل أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في وقت لم تتخذ الحكومة الألمانية موقفا واضحا بعد.

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