الليرة التركية تواصل التراجع بعد تعهد أردوغان بمزيد من خفض الفائدة

العالم- تركيا

وفي خطاب ألقاه مساء أمس الإثنين، سعى أردوغان إلى التقليل من شأن ارتفاع أسعار المستهلكين السنوية إلى 73 بالمائة الشهر الماضي باعتبارها مجرد واحدة من عدة مشاكل للاقتصاد يجب أن تبدأ في التراجع أوائل العام المقبل.

وتراجعت الليرة إلى 16.669 أمام الدولار بعد أن أغلقت عند 16.58 يوم الاثنين. وانخفضت العملة التركية 21 بالمائة هذا العام، بالإضافة إلى تراجعها 44 في المائة عام 2021 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبلغ معدّل التضخم في تركيا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، مسجلا 73.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، حسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري في مايو المنصرم، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.