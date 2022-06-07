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مصر..إلقاء القبض على مرتكب "مذبحة أبو مناع"!

مصر..إلقاء القبض على مرتكب
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تمكن الأمن المصري من القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل والده وأشقائه الـ4، في ما عرفت إعلاميا بمذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي محافظة قنا المصرية.

العالم - مصر

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النار على أسرته بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية.

وكان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مصرعهم على يد الابن، وأصيبت الأم بطلقات نارية في الساقين، بقرية أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.

وتم القبض على المتهم بقرية مجاورة بعد ساعات من البحث والتمشيط فى المناطق الزراعية والجبلية المحيطة بقرية أبومناع غرب التى شهدت مسرح الجريمة.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بقيام جمال عبدالناصر إبراهيم، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على والده عبدالناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد على، ٥٠ عامًا، بطلقات نارية بالساقين.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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