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المستشار الألماني أولاف شولتس: روسيا لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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