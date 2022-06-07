قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان الراحل محمود دعائي 

العالم - ايران

وأفاد مركز حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى خامنئي، أن سماحته أقام أمس، صلاة الميت على "رفيق درب الإمام الخميني (رض)، الفقيد حجة الإسلام دعائي (رحمه الله)، بحضور جمع من أفراد أسرته وذويه."

يذكر أن ممثل الولي الفقيه والمدير المسؤول لمؤسسة "إطلاعات" الإعلامية والسفير الإيراني الأول لدى العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية وأحد أبرز أنصار ورفاق درب الإمام الراحل (رض) خلال فترة المنفى بالنجف الأشرف حجة الإسلام سيدمحمود دعائي، وافته المنية أمس الإثنين عن عمر ناهز الـ81 عاما.

ونوه سماحة قائد الثورة الإسلامية في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة، بأن الفقيد حجة الإسلام دعائي كان یتحلی بصفات طيبة وخلق حسن وصفو الروح وسلامة النفس والتواضع والزهد والولاء للإمام الخميني (ره) والثورة الإسلامية الإيرانية، فضلا عن نشاطاته خلال فترة النضال (ضد النظام البهلوي البائد) في العراق وإيران؛ سائلاً الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.