وزير الدفاع الإيراني: صناعاتنا العسكرية يمكن أن تكون فعالة في توفير الأمن للعراق

العالم - ايران

وأشار إلى الإجراءات المشتركة للعراق وإيران وسوريا في محاربة الإرهاب، وقال: نعتقد أن دول المنطقة وغرب آسيا هي التي يجب أن تدير أمن المنطقة وطالما أن القوى الأجنبية موجودة في هذه المنطقة، فالاستقرار والسلام مستحيلان.

كما أشار وزير الدفاع إلى الإجراء المناسب الذي اتخذه مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بالمصادقة على قانون يجرم العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقال، إن هذه الخطوة وجهت ضربة كبيرة لسياسة تطبيع العلاقات مع هذا الكيان غير الشرعي.

ونوه العميد أشتياني الى ان التقارب والتقوية والتضامن والتعاون مع دول الجوار وخاصة العراق من أهم مبادئ السياسة الخارجية للرئيس الإيراني، وقال: تم التأكيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى المستويات على تطوير وتعميق العلاقات مع العراق بغض النظر عن التغييرات وانتقال الحكومات.