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صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن الاقتحامات ومسيرات الأعلام الاستيطانية التي تتم بحراسة الاحتلال، لن تعطيهم الأحقية على أرضنا ومسجدنا.

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها فصائل المقاومة بغزة اليوم الثلاثاء (7-6) في الذكرى الـ 55 للنكسة ورفضًا للعدوان على الأقصى.

وأكد صبري أن الوقفة تؤكد مدى الترابط بين أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددًا على حق الفلسطينيين الشرعي في الأقصى.

وأشار إلى أن النكسة التي حلَّت بشعبنا في العام 1967 هي تراكم للنكبات التي أصابت شعبنا منذ عام 1948 ضمن مسلسل التآمر على شعبنا الفلسطيني.

وثمّن صبري دعم الفلسطينيين في غزة للمرابطين في القدس والأقصى، مطالبًا بمواصلة الدعم للمرابطين فيه.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام أكثر من سبعة عشر ألف مستوطن للمسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

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