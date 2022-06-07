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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يغادر الى نيودلهي تلبية لدعوة من نظيره الهندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي بين البلدين

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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